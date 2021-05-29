banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...

Kahramanmaraş'ta jandarma ekibini taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde askeri araç ile sivil araç çarpıştı, 4’ü asker olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekibini taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekibini taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde askeri araç ile sivil araç çarpıştı, 4’ü asker olmak üzere 6 kişi yaralandı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:45
banner459

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 15:00 sularında meydana geldi. Afşin-Çoğulhan karayolu üzerinde seyir halindeki askeri araçla karşı yönden gelen sivil araç kafa kafaya çarpıştı.

Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait olduğu öğrenilen askeri araçta bulunan 4 asker ile sivil araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta otomobil ve kamyonet sürüye çarptı
Kahramanmaraş'ta otomobil ve kamyonet sürüye çarptı
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya böldü
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya böldü
Kahramanmaraş'ta yangın
Kahramanmaraş'ta yangın
Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu
Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu
KSÜ’de ikinci taciz skandalı! Kirli ilişkiler mide bulandırıyor
KSÜ’de ikinci taciz skandalı! Kirli ilişkiler mide bulandırıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber