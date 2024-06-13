Kahramanmaraş'ta kaçak parfüm operasyonu!

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı parfüm ticaretine yönelik önemli bir adım atıldı.