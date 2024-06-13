Kahramanmaraş'ta kaçak parfüm operasyonu!

Yapılan operasyonda, çeşitli markalarda toplam 2124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan A.Ö. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemler başlatıldı.
Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı parfüm ticaretine yönelik önemli bir adım atıldı.
Yapılan operasyonda, çeşitli markalarda toplam 2124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan A.Ö. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemler başlatıldı.