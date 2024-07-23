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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta, bir kadın erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ta kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta, bir kadın erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

23 Temmuz 2024 Salı 09:55

Olay, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki K.B., henüz bilinmeyen bir nedenle erkek arkadaşı 30 yaşındaki Kemal Kuşçu'yu bıçakla yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemelerinde, çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

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