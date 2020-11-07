Kahramanmaraş'ta kamyonet römorka çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sebahattin K. (41) idaresindeki 46 DB 539 plakalı kamyonet, Elbistan-Göksun karayolu Kabaağaç mevkisinde Ramazan G. idaresindeki 46 EA 129 plakalı pancar küspesi yüklü traktör römorkuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaralanan,sürücü Sebahattin K. ile yanında bulunan Yusuf Bolat'ı (17) Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırdı.

Kazada, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bolat'ın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.