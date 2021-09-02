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Kahramanmaraş'ta Kapkaççı Camide Yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir kuyumcuya müşteri gibi giren ve incelediği bilezikle kaçan şüpheli, asayiş ekiplerince gizlendiği camine kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Kapkaççı Camide Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Kapkaççı Camide Yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir kuyumcuya müşteri gibi giren ve incelediği bilezikle kaçan şüpheli, asayiş ekiplerince gizlendiği camine kıskıvrak yakalandı.

02 Eylül 2021 Perşembe 22:32
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Olay, bugün sabah saatlerinde Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müşteri gibi kuyumcuya gelen bir kişi, beğendiği bileziği istedi.

Kuyumcudan aldığı 10 bin 000 TL’lik 22 ayar bileziği inceleyen şüpheli, bir anda kaçmaya başladı. Bileziği alan şüpheliyi bir süre kovalayan işyeri sahibi, başarılı olamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, olay yerini ve çevresini ablukaya alarak şüphelinin kısa sürede kimliğini belirledi. Polis ekipleri şüpheliyi, olay yerinden 500 metre uzakta Hayrullah Mahallesinde yer alan bir cami içeresinde kıyafetini değiştirmek üzere iken kıskıvrak yakaladı.

Polis ekipleri karşısında gören şüpheli, cami imamının kıyafetlerini giymeye çalışarak asayiş ekiplerini aldatma çabası sonuçsuz kaldı. Şüphelinin üst aramasını yapan polis ekipleri, çalınan altın bileziği cebinde buldu.

İl dışından Kahramanmaraş’a gelen ve suç dosyası kabarık olan Ahmet E.D (21), gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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