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Kahramanmaraş'ta kardan yolda kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta kar ve tipi sonucu bazı yolların kapanması nedeniyle otogarda mahsur kalan yolcular, Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ta kardan yolda kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta kardan yolda kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta kar ve tipi sonucu bazı yolların kapanması nedeniyle otogarda mahsur kalan yolcular, Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine yerleştirildi.

23 Ocak 2022 Pazar 19:09
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Kentte etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle şehirler arası bazı yollar trafiğe kapandı.

Otogarda bekleyen yolcular, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kentteki misafirhane ve konaklama yerlerine yönlendirildi.

Pınarbaşı misafirhanesinde konaklayanların ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

- "Mahsur kalan vatandaşlara kucağımızı açtık"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Şube Müdürü Alper Acar, AA muhabirine, ülke genelinde olumsuz hava koşulları yaşandığını söyledi.

Belediye olarak her zaman vatandaşların yanında ye aldıklarını aktaran Acar, "Hava muhalefeti nedeniyle terminalde mahsur kalan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi olarak kucağımızı açtık. Misafirhanemizde inşallah bu sıkıntılar bitene kadar, yollar açılana kadar onları evlerindeki gibi konforlu bir şekilde misafir edeceğiz. Biz onların yanındayız. Kendileri de inşallah hizmetimizden memnun kalırlar." diye konuştu.

Yolların kapanması nedeniyle Erzincan'a gidemeyen Emre Yılmaz, belediye ekiplerince misafirhaneye getirildiklerini, ilgi ve alakayla karşılandıklarını ve bundan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Manisa'ya gidemeyen Mustafa Güler de otobüs seferinin kar yağışı nedeniyle ertelendiğini belirterek, yolcuları ağırlanan Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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