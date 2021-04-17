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Kahramanmaraş'ta kumar ve tombala baskını

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması" yaptı.

Kahramanmaraş'ta kumar ve tombala baskını

Kahramanmaraş'ta kumar ve tombala baskını

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması" yaptı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 14:40
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Alınan bilgiye göre, kahvehane, kıraathane, dernek lokali ve kooperatif adı altında umuma açık yer niteliğinde faaliyet gösteren mekanlarda polis ekiplerince denetim yapıldı.

Drone destekli 68 ekip ve 302 polisin katıldığı denetimlerde 320 işyeri, 18 dernek lokali kontrol edilirken 622 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgusu yapıldı.

Aranması olan 1 şahsın yakalandığı uygulamada salgın kurallarını ihlal eden ve kamu düzenini bozan toplam 18 kişiye 41 bin 970 lira idari para cezası uygulanırken 1 işyerine ise kapanma saati kuralına uymamaktan 900 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamunun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlere devem edileceği öğrenildi.

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