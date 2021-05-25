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Kahramanmaraş'ta kumarcılara para cezası

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 25 bin 800 lira ceza verildi.

Kahramanmaraş'ta kumarcılara para cezası

Kahramanmaraş'ta kumarcılara para cezası

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 25 bin 800 lira ceza verildi.

25 Mayıs 2021 Salı 11:11
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat ilçesi İsmet Üngüt Mahallesi Bornova Konutları'nda kumar oynatıldığını tespit ettiği bir eve operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreste kumar oynanan masalardaki malzemelere el koyan ekipler, biri kadın 8 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 800 lira ceza uyguladı.

Kumar oynattığı öne sürülen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan baskın yapılan adreste, aranan bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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