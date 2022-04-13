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Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı!

Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 18:28
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Alınan bilgiye göre, M.Ö. Günevşevler Mahallesindeki evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, olayı M.K'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlı M.K'yı çaldığı iddia edilen motosikletle yakaladı.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son Güncelleme: 13.04.2022 18:40
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Kahramanmaraşta Motosiklet Hırsızı Yakalandı!
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