Kahramanmaraş'ta ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı

Edebiyat Yolu Erdem Bayazıt Tüneli'nde, Orhan Kar idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet ile aracının çarpışmasından sonra kaçan sürücünün kimliği belirlendi.
Çevredeki kamera görüntülerinden kazaya karışan araç ile sürücüsü M.B'yi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi Göksun ilçesindeki ikametinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.B'nin, aracıyla motosikletine çarptığı Orhan Kar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.