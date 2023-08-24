Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Yangın, Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nin üst bölümünde Ahir Dağı’nda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 8 arazöz, 4 su tankı, 1 helikopter ve 2 yer ekibi yangına müdahale ediyor.