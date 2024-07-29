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Kahramanmaraş'ta orman yangını tamamen söndürüldü!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle tamamen söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta orman yangını tamamen söndürüldü!

Kahramanmaraş'ta orman yangını tamamen söndürüldü!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle tamamen söndürüldü.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 19:23

Dün öğle saatlerinde Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktardı. Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan takviye ekiplerinin yangın alanına geldiğini de belirtti.

Yangının 80 hektarın üzerinde bir alana zarar verdiği bildirilirken, 25 arazöz, 4 iş makinesi olmak üzere toplam 61 araç ve 167 personelin yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Yangın 18 saat süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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