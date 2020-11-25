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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:28
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Kemal Kozan (34) idaresindeki elektrikli bisiklete, Doğu Çevre Yolu'nda bir otomobil çarparak kaçtı.

Kazada ağır yaralanan Kozan, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kozan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazaya karışan araca ait bir tampon parçası buldu.

Aracın markasını belirleyen polis, MOBESE kameralarından elektrikli bisiklete çarpan sürücünün Y.P. (29) olduğunu belirledi.

Babasına ait oto tamirhanesinde çalışan ve ehliyetine 3 yıl önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu tespit edilen Y.P, Yeni Sanayi Sitesi'nde gözaltına alındı. Kazaya karışan 46 ADC 800 plakalı araç da Y.P'nin çalıştığı tamirhanenin yakınlarında bulundu.

Son Güncelleme: 25.11.2020 18:26
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