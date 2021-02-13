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Kahramanmaraş'ta Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.

Kahramanmaraş'ta Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Kahramanmaraş'ta Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:16
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Ahir Dağı Kanlı mevkisinde karla kaplanan yolda temizlik çalışması yapan işçiler, toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.

Fen İşleri Müdürlüğünde formen olarak çalışan Durdu Bilgetecan, top mermisini alarak evinin bahçesine getirip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bilgetecan, gazetecilere, kar küreme çalışması yaptıkları sırada şarampolde bir top mermisi bulduklarını ve önemsiz bir şey sanarak eve getirip güvenlik güçlerine haber verdiklerini söyledi.

Son Güncelleme: 13.02.2021 15:00
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