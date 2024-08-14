Kahramanmaraş'ta PKK’nın depoları ele geçirildi!

14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depolar içerisinde birçok gıda maddesi ve malzeme ele geçirildi.
Tespit edilen depoların içeriğinde; 5 adet 20 Litrelik bidon içinde 5 kg ceviz, 5 kg cevizli sucuk, 8 kg pestil, 20 kg çekirdek, 10 kg bayram şekeri, 124 adet Nescafe, 3 paket çöp poşeti, 1,5 lt sıvı yağ, 30 paket toz oralet, 20 paket kuru maya, 104 paket hazır çorba, 20 paket irmik, 30 adet kabartma tozu, 30 adet vanilya, 5 paket tütün sarma kağıdı, 2 kg baharat, 3 paket gazlı bez, 7 paket muhtelif ilaç, 1 mt cırt, 1 mt fermuar, 3 adet deri cüzdan, 22 adet pil, 1 adet çakı bıçak, 2 adet dikiş makarası, 1 adet kalem, 1 adet masa örtüsü, 2 paket şeffaf poşet torba, 1 adet parka, 12 adet atlet, 60 mt ip, 3 lt çilek reçeli, 1 kg çay ile 5 adet boş bakliyat poşeti ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konuldu. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.