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Kahramanmaraş'ta PKK’nın depoları ele geçirildi!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ın Ekinözü kırsalında, Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Ali KURT (2024/85) ismiyle gerçekleştirilen operasyon sırasında BTÖ mensuplarına ait iki depo tespit etti.

Kahramanmaraş'ta PKK’nın depoları ele geçirildi!

Kahramanmaraş'ta PKK’nın depoları ele geçirildi!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ın Ekinözü kırsalında, Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Ali KURT (2024/85) ismiyle gerçekleştirilen operasyon sırasında BTÖ mensuplarına ait iki depo tespit etti.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:33

14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depolar içerisinde birçok gıda maddesi ve malzeme ele geçirildi.

Tespit edilen depoların içeriğinde; 5 adet 20 Litrelik bidon içinde 5 kg ceviz, 5 kg cevizli sucuk, 8 kg pestil, 20 kg çekirdek, 10 kg bayram şekeri, 124 adet Nescafe, 3 paket çöp poşeti, 1,5 lt sıvı yağ, 30 paket toz oralet, 20 paket kuru maya, 104 paket hazır çorba, 20 paket irmik, 30 adet kabartma tozu, 30 adet vanilya, 5 paket tütün sarma kağıdı, 2 kg baharat, 3 paket gazlı bez, 7 paket muhtelif ilaç, 1 mt cırt, 1 mt fermuar, 3 adet deri cüzdan, 22 adet pil, 1 adet çakı bıçak, 2 adet dikiş makarası, 1 adet kalem, 1 adet masa örtüsü, 2 paket şeffaf poşet torba, 1 adet parka, 12 adet atlet, 60 mt ip, 3 lt çilek reçeli, 1 kg çay ile 5 adet boş bakliyat poşeti ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konuldu. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

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