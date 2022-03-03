Kahramanmaraş'ta pompalı saldırgana 14 yıl hapis cezası

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Y.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.
Son sözü sorulan sanık Y.B, çok pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 14 Kasım 2020'de dikimevinde çalışan Hasan A, iş yerine giren şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren Y.B. aracıyla kaçarken yakalanmıştı.