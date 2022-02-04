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Kahramanmaraş'ta silah taşımak yasaklandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde yaralanma olaylarının yaşanmaması için silah ve tüfek taşımak bir haftalığına yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta silah taşımak yasaklandı

Kahramanmaraş'ta silah taşımak yasaklandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde yaralanma olaylarının yaşanmaması için silah ve tüfek taşımak bir haftalığına yasaklandı.

04 Şubat 2022 Cuma 14:41
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Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için 5-12 Şubat 2022 tarihleri arasında meskun mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır.

Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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