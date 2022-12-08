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Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen aracın sürücüsü öldü!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen aracın sürücüsü öldü!

Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen aracın sürücüsü öldü!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

08 Aralık 2022 Perşembe 15:39

Samet Yılmaz (24) yönetimindeki 35 APM 332 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 8. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen ve bir kargo firmasında çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın iş arkadaşı Ayhan Karataş, kazadan dolayı üzüntü yaşadığını belirterek "Beraber gidiyorduk, hızlı bir şekilde beni solladı, kendisine yetişemedim. Ondan sonra kendisini aramaya başladım. Sonra da burada buldum." diye konuştu.

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