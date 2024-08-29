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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2024 Perşembe 23:18

Olay, 29 Ağustos 2024 günü saat 15:20 sularında yaşandı.

Sürücü H.A., 34 SS 438 plakalı aracıyla Gaziantep çevre yolu üzerinden Mado kavşağı istikametine seyir halindeyken, DSİ misafirhane girişi karşısına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı refüj bordür taşlarına ve ağaçlara çarparak sol yan üzerine devrilen H.A.'nın kaza sonucu tek araçlı yaralamalı ve maddi hasarlı bir kaza meydana geldi.

Kazanın ardından H.A. ağır yaralı olarak NFK hastanesine kaldırılırken, araçta bulunan diğer yolcular H.A. ve H.A. hafif yaralarla hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen H.A. hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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