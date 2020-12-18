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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

18 Aralık 2020 Cuma 09:56
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Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda İ.E.K. idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Harun Sular, otomobiliyle ilk önce park halindeki iki araca, ardından kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sular, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.

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