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Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı çoban öldü! koyunlar telef oldu!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı çoban öldü! koyunlar telef oldu!

Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı çoban öldü! koyunlar telef oldu!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban hayatını kaybetti.

20 Kasım 2022 Pazar 12:58

Kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitten koyunlarıyla geçmek isteyen çoban Ahmet İlgen'e (32) Adana-Malatya seferini yapan kömür yüklü tren çarptı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlgen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD personellerince sıkıştığı yerden çıkarılan İlgen'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

30 koyunun da telef olduğu kaza nedeniyle yaklaşık 3,5 saat araç ve yaya trafiğine kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kahramanmaraşta Trenin çarptığı çoban öldü! Koyunlar Telef Oldu!
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