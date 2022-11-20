Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı çoban öldü! koyunlar telef oldu!

Kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitten koyunlarıyla geçmek isteyen çoban Ahmet İlgen'e (32) Adana-Malatya seferini yapan kömür yüklü tren çarptı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlgen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD personellerince sıkıştığı yerden çıkarılan İlgen'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

30 koyunun da telef olduğu kaza nedeniyle yaklaşık 3,5 saat araç ve yaya trafiğine kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.