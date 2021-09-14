Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Kediye Şefkat Eli
Kahramanmaraş’ta Kediye Şefkat Eli
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3. Lige yazdırdı
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3....
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

14 Eylül 2021 Salı 08:48
banner459

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.C, K.G.S. ve A.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları iki ayrı operasyonda uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Küfür Ettiği İçin Öldürdüm" Diyen Katilin Cezası 15 Yıla Düşürüldü
"Küfür Ettiği İçin Öldürdüm" Diyen Katilin Cezası 15 Yıla Düşürüldü
Kahramanmaraş’ta ‘fuhuş’ operasyonu
Kahramanmaraş’ta ‘fuhuş’ operasyonu
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ölen iki kardeş İzmir’de son yolculuklarına uğurlandı
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ölen iki kardeş İzmir’de son yolculuklarına uğurlandı
Ali Sezal'ın Yeğeni Hayatını Kaybetti
Ali Sezal'ın Yeğeni Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’ta Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı, 2 Ölü
Kahramanmaraş’ta Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı, 2 Ölü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber