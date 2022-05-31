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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

​​​​​​​Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

​​​​​​​Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

31 Mayıs 2022 Salı 08:10
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep güzergahından kente uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda önlem alarak, plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, satışa hazır halde 347 gram metamfetamin ile 425 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ise 147 sentetik hap ve metamfetamin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kahramanmaraşta Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 3 Zanlı Tutuklandı
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