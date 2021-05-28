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Kahramanmaraş'ta yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta yangın

Kahramanmaraş'ta yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

28 Mayıs 2021 Cuma 09:04
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Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın depodaki bazı malzemelerde hasara neden oldu.

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