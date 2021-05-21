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Kahramanmaraş'taki kazada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'taki kazada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'taki kazada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

21 Mayıs 2021 Cuma 08:11
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Alınan bilgiye göre, Binevler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda Orhan A'nın kullandığı 46 AAH 838 plakalı otomobile seyir halindeyken plakası belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Çarpma sonucu takla atan otomobildeki sürücü Orhan A. ile Seda A, Hatice A. ve Sümeyye A. yaralandı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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