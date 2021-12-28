Kahramanmaraş'taki kazada bir uzman onbaşı daha hayatını kaybetti!

Karamanlı Uzman Onbaşı İsmail Acar ve silah arkadaşı Serhat Doğan'ın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki kazadan Karaman'a bir acı haber daha geldi.