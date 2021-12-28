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Kahramanmaraş'taki kazada bir uzman onbaşı daha hayatını kaybetti!

Karamanlı Uzman Onbaşı İsmail Acar ve silah arkadaşı Serhat Doğan'ın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki kazadan Karaman'a bir acı haber daha geldi.

Kahramanmaraş'taki kazada bir uzman onbaşı daha hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'taki kazada bir uzman onbaşı daha hayatını kaybetti!

Karamanlı Uzman Onbaşı İsmail Acar ve silah arkadaşı Serhat Doğan'ın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki kazadan Karaman'a bir acı haber daha geldi.

28 Aralık 2021 Salı 10:52
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18 Aralık Cumartesi günü Göksun-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında içinde 4 askerin bulunduğu 38 SF 676 plakalı araç hurdaya dönmüş ve Karamanlı Uzman Onbaşı İsmail Acar ile Uzman Onbaşı Serhat Doğan hayatını kaybetmişti.

Aynı araçta bulunan aslen Karaman’ın Damlapınar köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Serhat Kaya ve Uzman Onbaşı Ferhat Aslan ağır yaralanmıştı.

Yaklaşık 10 gündür Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Uzman Onbaşı Serhat Kaya bugün doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya’nın cenazesinin Karaman’a getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

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