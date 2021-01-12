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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 2 kuzen öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kuzen, kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 2 kuzen öldü

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 2 kuzen öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kuzen, kurtarılamadı.

12 Ocak 2021 Salı 13:26
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Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda V. E. D. (22) ile kuzeni İ. T. D. (21), iddiaya göre aralarında husumet bulunan O.S. ile karşılaştı.

Tartışmanın ardından O.S. tabancayla Efe D. ile Tolga D’ye ateş ederek 46 ACN 386 plakalı araçla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda seken kurşunlar bir tekel bayisine isabet ederek hasara neden oldu.

Olayda ağır yaralanan ve ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan kuzenler, kurtarılamadı.

O.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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