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Kahramanmaraş’a ait firmanın otobüs kaza yaptı! 2 ölü 19 yaralı var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Kahramanmaraş’tan yola çıkan yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’a ait firmanın otobüs kaza yaptı! 2 ölü 19 yaralı var

Kahramanmaraş’a ait firmanın otobüs kaza yaptı! 2 ölü 19 yaralı var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Kahramanmaraş’tan yola çıkan yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:22
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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden Kadir Çam yönetimindeki Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet şoförü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi.

Şarampole inen otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

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