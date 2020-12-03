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Kahramanmaraş’ı kana bulayan saldırgan’ın kimliği şoke etti

Kahramanmaraş’ta polise ateş açılmasıyla ilgili saldırıda son dakika bilgisine SABAH ulaştı.

Kahramanmaraş’ı kana bulayan saldırgan’ın kimliği şoke etti

Kahramanmaraş’ı kana bulayan saldırgan’ın kimliği şoke etti

Kahramanmaraş’ta polise ateş açılmasıyla ilgili saldırıda son dakika bilgisine SABAH ulaştı.

03 Aralık 2020 Perşembe 16:17
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Bir polisi yaralayıp bir polisi de şehit eden saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı.

SALDIRGAN ANTALYA'DAKİ VAHŞETİN FİRARİSİ

Saldırganın kimliği ile son bilgilere SABAH ulaştı. Otelden saklanan zanlının, Antalya'da Aykut Çakal'ı (24) el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriye uyruklu Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı.

Aykut Çakal, 23 Kasım'da kaybolduktan 6 gün sonra otomobilinin kendisine benzeyen Suriye uyruklu Muhammet G. tarafından Muhammet Karataş'a satıldığı tespit edilmiş, gözaltına alınan Muhammet G., Muhammet Karataş ile 24 yaşındaki genci öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etmişti.

Muhammet G.'nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde bulmuştu. Muhammet G. tutuklanırken Muhammet Karataş firar etmişti. Muhammet Karataş'ın sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirtilmişti.

MUHAMMET KARATAŞ İLE İRTİBATLI OLDUĞU BELİRLENEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'nde vurularak yakalanan Muhammet Karataş ile irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı. Öte yandan otelden çıkarken mavi renkli pantolonu bulunan Muhammet Karataş'ın saldırının ardından yakalanmamak için pantolonunu değiştirdiği de belirlendi.

Son Güncelleme: 03.12.2020 16:19
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