Kahramanmaraş’ta 115 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 08.07.2024 – 15.07.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 86 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs olmak üzere toplamda 115 kişi yakalanmış ve adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda 59 şahıs tutuklanmıştır.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları şöyledir: 135,58 gr Metamfetamin, 43,61 gr Esrar, 59,18 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 428 adet Sentetik Ecza. Ayrıca, 9 adet ruhsatsız Tabanca ve 1 adet ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirilmiştir.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 167 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 44 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.