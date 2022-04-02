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Kahramanmaraş’ta 13 Şüpheli Şahıstan, 14 Adet Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.

Kahramanmaraş’ta 13 Şüpheli Şahıstan, 14 Adet Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş’ta 13 Şüpheli Şahıstan, 14 Adet Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 11:44
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Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 8 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 14 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 13 şahsa da adli ve idari İşlem yapıldı.

Ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükûnetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir.

Son Güncelleme: 02.04.2022 11:51
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