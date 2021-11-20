Kahramanmaraş’ta 133 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, Malatya’da 55 hırsızlık olayına karışan ve ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F. A. (18), Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde küçük yaşta bir çocuğun elinden zorla telefonunu alarak olay yerinden firar edip ‘Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Silahla Yağma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E. D. (23), 2016 yılında işlemiş olduğu ‘Çocuğu Kasten Öldürmek’ suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C. K.(25), birçok suçundan sabıkası olup en son ‘Kasten Yaralama Suçundan’ 6 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Ö. A.’nın da (40) aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi cezaevine konulurken, 68 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri ayrıca, yasa dışı silah kullanan 5 kişiyi silahlarıyla birlikte gözaltına alarak haklarında tasal işlem başlattı.