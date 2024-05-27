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Kahramanmaraş’ta 136 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 20 Mayıs 2024 ile 27 Mayıs 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler kapsamında 136 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş’ta 136 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 136 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 20 Mayıs 2024 ile 27 Mayıs 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler kapsamında 136 kişiyi gözaltına aldı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:55

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 91 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 21 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 24 şahıs olmak üzere toplamda 136 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Bu operasyonlar sonucunda 80 şahıs tutuklandı.

Ayrıca, trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 103 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 54 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldığı bildirildi.

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