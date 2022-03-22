Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...

Kahramanmaraş’ta 14 yıl sonra beraat etti

Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla yargılanan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan sanık, beraat etti.

Kahramanmaraş’ta 14 yıl sonra beraat etti

Kahramanmaraş’ta 14 yıl sonra beraat etti

Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla yargılanan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan sanık, beraat etti.

22 Mart 2022 Salı 18:06
banner459

Çağlayancerit ilçesinde 2008 yılında gittiği sağlık ocağında hamile olduğu anlaşılan 14 yaşındaki kız, bebeğin babasının amcasının oğlu M.B. olduğunu söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.B, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2013 yılında "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Firari M.B, 2014'de Nurhak ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bu süreçte sanığın vekaletini alan avukat Serpil Yabanoğlu, doğumun hemen ardından ölen bebeğe DNA testi yapılmadığı gerekçesiyle mezarın açılması ve test yaptırılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Yapılan itiraz üzerine Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 25 Mayıs 2017'de M.B'nin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2017'de görülen duruşmada, DNA testiyle bebeğin babası olmadığı anlaşılan M.B'nin tahliye edilmesine ancak cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Kararın temyiz edilmesi ve Yargıtay'ın yeniden yargılama kararı vermesi üzerine Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 3. yargılama yapıldı.

Adli tıp raporlarını dikkate alan mahkeme heyeti, geçen yıl şubat ayındaki duruşmada M.B'nin beraatine hükmetti. Karar, Ocak 2022'de Yargıtay tarafından onandı.

M.B, üzerine atılı suçtan 14 yıl sonra beraat ettiğini belirterek akrabaları hakkında şikayetçi olacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 22.03.2022 19:14
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 14 Yıl Sonra Beraat Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!
Bingöl'den acı haber! 2 şehit
Bingöl'den acı haber! 2 şehit
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
Kahramanmaraş’ta av tüfeği ile kendini vurdu!
Kahramanmaraş’ta av tüfeği ile kendini vurdu!
Kahramanmaraş’ta eşin ardından kocası da öldü
Kahramanmaraş’ta eşin ardından kocası da öldü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber