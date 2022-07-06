Kahramanmaraş’ta 2 ayrı kaza! 3 yaralı!

Kahramanmaraş’ta sürücü kontrolündeki otomobiliyle seyir halinde iken park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G.A yönetimindeki 46 ACN 747 plakalı otomobiliyle Vezirhoca Bulvarı üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek mağaza önünde park halinde bulunan 46 NT 355 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan O.K.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta çim sulama aracına arkadan çarpman otomobil takla attı

Kahramanmaraş’ta çim sulama aracına arkadan çarpan sürücü, otomobiliyle takla atması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üngüt Mahallesi Kayseri Batı Çevre yolu üzerinde A.P, idaresindeki 06 CAK 91 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken Ağabeyli Kavşağı mevkiinde A.K yönetimindeki 46 BV 010 plakalı çim sulama aracına arkadan çarpması sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil önce duvara sonra refüje çarparak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.