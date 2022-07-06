Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri muhtarları bilgilendirdi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri muhtarları bilgilendirdi
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin...
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’

Kahramanmaraş’ta 2 ayrı kaza! 3 yaralı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş’ta 2 ayrı kaza! 3 yaralı!

Kahramanmaraş’ta 2 ayrı kaza! 3 yaralı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı!

06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:53
banner459

Kahramanmaraş’ta sürücü kontrolündeki otomobiliyle seyir halinde iken park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G.A yönetimindeki 46 ACN 747 plakalı otomobiliyle Vezirhoca Bulvarı üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek mağaza önünde park halinde bulunan 46 NT 355 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan O.K.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta çim sulama aracına arkadan çarpman otomobil takla attı

Kahramanmaraş’ta çim sulama aracına arkadan çarpan sürücü, otomobiliyle takla atması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üngüt Mahallesi Kayseri Batı Çevre yolu üzerinde A.P, idaresindeki 06 CAK 91 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken Ağabeyli Kavşağı mevkiinde A.K yönetimindeki 46 BV 010 plakalı çim sulama aracına arkadan çarpması sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil önce duvara sonra refüje çarparak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 2 Ayrı Kaza! 3 Yaralı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldürüp intihar etti!
Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldürüp intihar etti!
Kahramanmaraş’ta yangında 60 bin tavuk telef oldu
Kahramanmaraş’ta yangında 60 bin tavuk telef oldu
Elbistan’da otomobilde 20 litre etil alkol ele geçirildi
Elbistan’da otomobilde 20 litre etil alkol ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu
Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu
Kahramanmaraş’ta helikopter destekli yangın tatbikatı
Kahramanmaraş’ta helikopter destekli yangın tatbikatı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber