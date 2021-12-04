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Kahramanmaraş’ta 39 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta asayiş ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 80 kişiden 39’u tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta 39 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 39 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta asayiş ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 80 kişiden 39’u tutuklandı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 11:51
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenledikleri operasyonlarla, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.C. (36), ‘Kasten Öldürme’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M. K. (29), ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B.Y. (43), ‘Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 5 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.M.A’nın da (37) aralarında bulunduğu 80 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, 41 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ayrıca polis ekiplerince, son bir hafta içerisinde yasa dışı silah kullanan 9 kişi, hakkında adli işlem yapıldı.

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