Kahramanmaraş’ta 51 Kişi Tutuklandı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 29 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 79 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 26 şahıs olmak üzere toplam 119 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 51 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 8 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 40 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 30 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.