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Kahramanmaraş’ta 99 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, aranan şüphelilere yönelik operasyonda 99 kişinin yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 99 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 99 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, aranan şüphelilere yönelik operasyonda 99 kişinin yakalandı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 11:59
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarla, ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 37 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M. E. (34), ‘silahla tehdit’ suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M. Z. (31), ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K’nin de (43) aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 99 kişi yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi, adliyede ki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Diğer 35 kişi ise, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

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