Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Kahramanmaraş’ta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde, otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, bir haftadır verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Kahramanmaraş’ta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

Kahramanmaraş’ta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde, otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, bir haftadır verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:58
banner459

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kemal Ertekin Caddesinde 4 Ocak’ta yaşanan trafik kazasında; Ali Dağ idaresindeki 44 AAJ 745 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarpmıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Dağ ve araçta bulunan Ömer Binbuğa ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Ali Dağ, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 22 yaşındaki Ömer Binbuğa ise, ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. Talihsiz genç, bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Binbuğa’nın cenazesi, Afşin ilçesinde toprağa verildi.

 

Son Güncelleme: 12.01.2022 10:53
Anahtar Kelimeler:
Hayata TutunamadıKahramanmaraş’ta Ağır Yaralanan Genç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarına polis engeli
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarına polis engeli
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış sonrası yol çöktü
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış sonrası yol çöktü
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı
Kahramanmaraş’ta tekne hırsızlığı! 3 gözaltı
Kahramanmaraş’ta tekne hırsızlığı! 3 gözaltı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber