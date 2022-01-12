Kahramanmaraş’ta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kemal Ertekin Caddesinde 4 Ocak’ta yaşanan trafik kazasında; Ali Dağ idaresindeki 44 AAJ 745 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarpmıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Dağ ve araçta bulunan Ömer Binbuğa ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Ali Dağ, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 22 yaşındaki Ömer Binbuğa ise, ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. Talihsiz genç, bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Binbuğa’nın cenazesi, Afşin ilçesinde toprağa verildi.



