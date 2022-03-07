Kahramanmaraş’ta amatör maçta olaylar çıktı

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde hafta sonu 14. Hafta karşılaşmaları oynandı. A grubunda mücadelede eden ve grupta ikinci sırada yer alan Afşin Belediyespor, grup lideri Helete Demirspor’u konuk etti. Play-Off’a çıkma açısından her iki takımı da yakından ilgilendiren maç Afşin İlçe Stadyumunda oynandı. Karşılaşmayı ise Abdullah Mesut Doğru, Mustafa Bozkurt, Ramazan Yüce hakem üçlüsü yönetti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte saha ve seyirci desteğini arkasına alan Afşin temsilcisi oyuna hızlı başladı, ancak bir türlü gol bulamadı. Rakibin zaman zaman üstüne giden Helete Demirspor, geliştirdiği bir atakta golü bularak ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında ise oyunda iyice ağırlığını hissettiren Helete Demirspor, bu yarıda bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın son dakikalarına yaklaşıldığında maçın orta hakemi Abdullah Mesut Doğru 6 dakikalık uzatma gösterdi. Uzatmaların daha ilk dakikalarında Helete Demirsporlu futbolcu Ahmet Ak rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Bu sırada rakip futbolcular ve kırmızı kart gören futbolcu arasında arbede çıktı. Arbedeye futbolcuların yanı sıra taraftarlarında karışmasıyla yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Bu arada hakem Afşin Belediyespor’dan 5 futbolcuya da kırımızı kart gösterirken maç ise yarıda kaldı. Çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.