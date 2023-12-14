Kahramanmaraş’ta ambulans ile otomobil çarpıştı! 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Y.E.C. yönetimindeki 46 DG 806 plakalı hasta taşıyan ambulans, Erçene Mahallesi Kavşağı'nda, Y.K. idaresindeki 46 EH 929 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olayın bildirilmesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.