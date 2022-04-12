Kahramanmaraş’ta Banka Çalışanını Silahla Tehdit Eden Müdüre Hapis Cezası

7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, sanık ve müşteki katılmadı, taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki M.B'nin avukatı Ayşe Özge Okumuş, müvekkilinin olay nedeniyle 7 yıl emek verdiği iş yerinden tazminat almadan ayrılıp İstanbul'a kaçtığını ve burada saklanmak zorunda kaldığını savundu.

Okumuş, müvekkilinin aylardır panik atak ve depresyon geçirdiğini, olay nedeniyle hayatının alt üst olduğunu belirterek sanık T.K'nin cezalandırılmasını talep etti.

Sanık T.K’nin avukatı Mustafa Sarıçerçi ise müvekkilinin üzerine atılı suçtan beraatını istedi.

Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılması yönünde mütalaada bulundu.

Mahkeme, T.K'ye "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verdi.

- Olay

Kahramanmaraş'ta 22 Temmuz 2020'de bir bankada çalışan M.B. ile müdürü T.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmıştı. Daha sonra M.B, güvenlik görevlisinin silahıyla T.K'nın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli T.K. hakkında "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.