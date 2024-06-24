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Kahramanmaraş’ta baraja atlayan kişi aranıyor!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi'nde, ruhsal bunalım yaşadığı iddia edilen bir kişi metrelerce yükseklikteki köprüden baraj gölüne atladı.

Kahramanmaraş’ta baraja atlayan kişi aranıyor!

Kahramanmaraş’ta baraja atlayan kişi aranıyor!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi'nde, ruhsal bunalım yaşadığı iddia edilen bir kişi metrelerce yükseklikteki köprüden baraj gölüne atladı.

24 Haziran 2024 Pazartesi 17:57

Olayın ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Kahramanmaraş İtfaiyesi Su Altı Kurtarma Timi de olay yerine gönderildi.

Dalış ekibi, baraj gölünde arama çalışmaları yaparken, kayıp şahsın yakınları ve mahalle sakinleri endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Olayın ardından yapılan araştırmada, Elbistan Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı belirlenen 35 yalındaki Mesut Şahan’ın, Ekinözü ilçesinin Kandil Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yetkililer olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirildi.

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