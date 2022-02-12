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Kahramanmaraş’ta basın kuruluşuna saldırı!

Kanal Maraş Haber Merkezi'ne birinin FETÖ'den dolayı açığa alınan bir diğerinin Nevşehir Emniyeti'nde görevli olduğu belirlenen 2'si polis 3 kişi tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Kahramanmaraş’ta basın kuruluşuna saldırı!

Kahramanmaraş’ta basın kuruluşuna saldırı!

Kanal Maraş Haber Merkezi'ne birinin FETÖ'den dolayı açığa alınan bir diğerinin Nevşehir Emniyeti'nde görevli olduğu belirlenen 2'si polis 3 kişi tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 17:19
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Yaptığı haberlerle gündem belirleyen canlı yayınlar ile şehire bir dinamizm getiren Kanal Maraş'a çirkin saldırı.

Kanal Maraş Haber Merkezi'ne birinin FETÖ'den dolayı açığa alınan bir diğerinin Nevşehir Emniyeti'nde görevli olduğu belirlenen 2'si polis 3 kişi tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgilere göre, geçen hafta yaşlı bir kadının ölüm haberini bahane eden ismi öğrenilemeyen 2 polis memuru olduğu söylenen Kanal Maraş Haber Merkezi'ni arayarak haberin kaldırılmasını istedi. Mustafa Karaaslan; "Haberi kaldıramayız bu haber ajans haberi, savcılık kanalı ve erişim engelleme ile haberi kaldırabilirsiniz" dedi. Bunun üzerine şahıslar Genel Yayın Yönetmenimize, 'Kanal Maraş binasının adresini sorarak, küfür ve tehditler yağdırarak' telefonu kapattı.

Telefon konuşmasından sonra ilk önce ismi öğrenilemeyen bir polis memuru merkez binamıza gelerek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Karaaslan ile sözlü tartışmaya girdi.

Tartışma üzerine Genel Yayın Yönetmenimiz Karaaslan 112'yi arayarak polis çağırdı. Resmi polis ekiplerinin gelmesi ile yine ismi öğrenilemeyen polis memuru, Kanal Maraş binasına baskın yapar gibi gelmesi üzerine resmi polislerce engellendi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise daha sonra olay yerine gelen ve ismi öğrenilemeyen polis memurunun elini iki kere beline atarak silahını çektiği ve olay yerinde bulunan resmi polislerce silahın alındığı görüldü.

Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan ise Onikişubat ilçe Emniyet Müdürlüğü Serintepe Polis Merkezi'ne giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

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