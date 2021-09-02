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Kahramanmaraş’ta Bekçiye Saldırı

Kahramanmaraş’ta devriye görevi yapan ekipler tarafından kontrol etmek istenen otomobil, kaçmak isterken motor kaputu üzerinde 300 metre sürüklediği bekçinin yaralanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş’ta Bekçiye Saldırı

Kahramanmaraş’ta Bekçiye Saldırı

Kahramanmaraş’ta devriye görevi yapan ekipler tarafından kontrol etmek istenen otomobil, kaçmak isterken motor kaputu üzerinde 300 metre sürüklediği bekçinin yaralanmasına neden oldu.

02 Eylül 2021 Perşembe 06:27
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Sanayi üst giriş ışıklarda devriye görevi yapan bekçiler şüphe üzerine 02 HN 539 plakalı otomobili durdurdu. Alkol testi sonrası ekipler, otomobilin kontak anahtarını muhafaza altına aldı. Araç sorgusu yapıldığı anda otomobile düz kontak yapan sürücü H.Y. (53) kaçmaya başladı. Kaçışı sırasında bekçi Salman K.’yı motor kaputu üzerinde yaklaşık 300 metre sürükleyip üzerinden atan sürücü, yaralanmasına neden oldu.

Bekçilerin destek anonsuyla bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltı sırasında polis ekiplerine H.Y.’nin 17 yaşındaki oğlu M.Y. bıçakla karşılık verdi. Bunun üzerine ekipler, zor kullanarak 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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