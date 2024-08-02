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Kahramanmaraş’ta Beton Mikserinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde faaliyet gösteren beton santralinde çalışan yabancı uyruklu işçi kontrolünü kaybettiği beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kahramanmaraş’ta Beton Mikserinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ta Beton Mikserinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde faaliyet gösteren beton santralinde çalışan yabancı uyruklu işçi kontrolünü kaybettiği beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

02 Ağustos 2024 Cuma 19:07

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve Nurhak ilçesi Alçiçek Değirmenkaya mevkisinde bulunan beton santralinde çalıştığı öğrenilen 44 yaşındaki Muhammed Hüseyin kullandığı beton mikserinin kontrolü kaybetti.

Şarampole giden araçtan atlayan kurtulmak isteyen 44 yaşındaki işçi kullandığı beton mikserinin altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan olay yeri inceleme ve hastane ön otopsi incelemesi sonucu şahsın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaza ilgili tahkikata devam ediliyor.

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