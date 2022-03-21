Kahramanmaraş’ta bıçakladığı eşinin intihar ettiğini söyledi!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, eşi Sevgi G'yi (24) 17 Aralık 2021'de bıçakla yaralayarak ölümüne neden olduktan sonra intihar süsü verdiği iddiasıyla tutuklanan Durdu G. (25) ile delilleri yok etme, gizleme ve değiştirdiği öne sürülen babası İ.G. ve arkadaşı Ş.B.C. hakkında hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanıklar Durdu G'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babası İ.G'nin ve arkadaşı Ş.B.C'nin, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen Durdu G, eşi Sevgi G'nin gece 03.00 sıralarında kendisini uyandırdığını ve başka bir kadınla görüştüğüne ilişkin mesajlar sebebiyle aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Sabah tekrar eşiyle tartıştığını aktaran Durdu G, tartışma sonucu eşinin odadaki bardağı alarak "kendimi öldüreyim de gör." diyerek mutfağa gittiğini ve bir süre sonra mutfaktan cam kırılması sesi duyduğunu, bu sırada eşinin çekmeceden bıçak alıp kendisine birkaç kez saplamaya çalıştığını gördüğünü ve telefonu almak için odaya gittiğinde ise eşinin dışarıya çıktığını fark ettiğini kaydetti.

112'yi aramak istediğini ancak çevredekilerin aradıklarını söylemesi üzerine arkadaşlarını arayarak yardım istediğini aktaran Durdu G, şimdiye kadar eşine hiç şiddet uygulamadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

-"Beni bıçakladılar"

İddianamede, Sevgi G'yi yaralı halde sokakta yatarken bulan Ş.N.D'nin, tanık olarak ifadesine de yer verildi.

Olay günü kardeşi ve annesiyle yolda yürüdükleri sırada yerde yatan bir kadın gördüklerini ve yanına gittiklerinde annesinin "Hasta mısın? Epilepsi falan mı var sende?" şeklindeki söylemlerde bulunması üzerine, Sevgi G'nin "yok abla hasta değilim beni bıçakladılar." şeklinde söylemlerde bulunduğunu anlatan Ş.N.D, annesinin başındaki yazmayla koluna bastırmaya çalışması üzerine "yok abla oradan değil, karnımdan bıçaklandım" şeklinde söylemde bulunması üzerine elini kaldırıp karnına baktıklarında karnından yaralandığını gördüklerini, annesinin etraftaki vatandaşlardan ambulansı aramasını istediğini, o esnada "kurtarın beni, onlar beni nasıl ettiyse inşallah onlar da öyle olsun, abla Miray'a iyi bakın." şeklinde söylemlerde bulunduğunu, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü bilgisini paylaştı.

İddianamede, ayrıca Sevgi G'nin kendisini 3 kez karın kısmından kesici ve delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemin hayatın olağan akışına aykırı kabul edildiği kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

- Maktulün ailesinin açıklaması

Sevgi G'nin babası Rüstem Y, gazetecilere, kızının cinayete kurban gittiğini söyledi.

Olaydan 2 gün sonra haberdar edildiğini aktaran baba Rüstem Y, "Annem rahmetli olmuştu, biz taziye evindeydik. Durdu'nun amcası beni aradı, "Rüstem abi kızınız kendisini bıçaklamış, biz şu an hastaneye gidiyoruz, gelmek istiyorsan gelip seni de alalım' dedi. Olay ilk olduğunda bunlar kızımı Yörükselim Devlet Hastanesi'ne götürmüşler ve oradan Tıp Fakültesine sevk edilmiş. Buradan da Malatya'ya sevk edilmesi gerekmiş. Benimde burada bir imza atmam gerekiyormuş. Beni bu yüzden çağırdıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Durdu G. ile evlilik süreçlerinin, kızının 5 aylık hamile olduğunu öğrenince damadın babasını aradığını ve durumu izah ettiğini anlatan Rüstem Y. şunları kaydetti:

"Konuşmamızdan sonra bize geldiler, ben kızı istemeye geldiklerini düşündüm. Bize gelip, 5 aylık hamile kadından bu çocuğu aldırmanın yoluna bakmak için gelmişler. Bu zaman diliminde bir anlaşma olmayınca, kızım bizim yanımızda kaldı ve doğum yaptı. Bebek 1,5 yaşına gelene kadar da bizim evdeydi. Bir süreden sonra sürekli çevreden sorular gelmeye başlayınca kızım artık gurur meselesi yaptı ve kendisini o aileye kabul ettirdi. Düğünden sonra 3 ay sürdü benim kızımın yaşamı. Düğüne dahi senin ailenden annen babandan kimse gelmeyecek demişler. O yüzden düğüne bizi çağırmadı. Biz devletimizin adaletine güveniyoruz. Suçlu suçunu çeksin. Neyse cezası devletimiz versin."

Anne Gülnihal Y. de kızına hep destek olduklarını belirterek, "Torunum dillenmeye başlayıp da baba demeye başladığında kızım bana 'anne ben çocuğumu babasıyla büyütmek istiyorum' dedi. Buradan gitti onlara kendini kabul ettirdi. Üç ay sonrada başına bu olay geldi. Cezalarını çekmelerini istiyorum." diye konuştu.