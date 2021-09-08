Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi 60001 Sokak üzerinde Iraklı I.H (26) ile Suriyeli I.D. (27) arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada yanında I.H, yanında bulunan bıçakla I.D’yi yaraladı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı I.D, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binası’na (Yörükselim) kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.