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Kahramanmaraş’ta bir polisi şehit eden katil yakalandı, O anlar kamerada

Kahramanmaraş’ta polislere silahlı saldırıda bulunan ve bir polisi şehit eden Muhammet Karataş polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş’ta bir polisi şehit eden katil yakalandı, O anlar kamerada

Kahramanmaraş’ta bir polisi şehit eden katil yakalandı, O anlar kamerada

Kahramanmaraş’ta polislere silahlı saldırıda bulunan ve bir polisi şehit eden Muhammet Karataş polis ekiplerince yakalandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 14:26
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Kahramanmaraş’ta polislere silahlı saldırıda bulunan ve bir polisi şehit eden Muhammet Karataş polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki bir cinayetten aranan M.K'nin (22) eşgaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin bir otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3. katta bulunan otel odasına gittiği sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlı yakalandı

Gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

Av malzemeleri satılan iş yerinden mermi alırken yakalandı

Ekipler, zanlı M.K'yı, Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına kaldırıldı.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.

Bu arada, zanlıyla irtibatlı olduğu tespit edilen S.Ç. (22) de gözaltına alındı. M.K'nın, Kahramanmaraş'a geldiğinde S.Ç'nin yanında 2-3 gün kaldığı anlaşıldı.

"O cani inşallah bir daha gün yüzü görmez"

Zanlı M.K'nın, Antalya'da 27 Kasım'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı el ve ayaklarını bağladıktan sonra Suriyeli şüpheli M.G. ile boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüğü ileri sürüldü.

M.K'nın, mağdura ait otomobili Muratpaşa ilçesinde bir galericiye 86 bin liraya sattığı anlaşıldı. Satış sırasında Suriyeli M.G'nin, yüzü kendisine benzeyen öldürdükleri Çakal'ın yerine geçtiği ifade edildi. M.G'nin, Çakal gibi davranarak noter işlemlerini yaptığı belirlendi.

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K'nın cinayeti işleyip önce memleketi Isparta'ya giderek ailesine 1000 lira verdiğini ardından İzmir, Gaziantep ve son olarak Kahramanmaraş'a geçtiğini tespit etti.

Aykut Çakal'ın İstanbul'da yaşayan ablası Aygül Dalkıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis memuru şehit olduğu için çok üzgün olduğunu söyledi.

Katil zanlısının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden Dalkıç, "Kardeşimin cinayet şüphelisinin yakalandığına polisimizin şehit olması nedeniyle sevinemedim. Çok üzgünüm. O cani inşallah bir daha gün yüzü görmez. Ömrü hapishanelerde biter." dedi.

Son Güncelleme: 03.12.2020 16:20
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