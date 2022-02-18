Kahramanmaraş’ta bomba paniği!

Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantanın boş olduğu görüldü.

Kentin en işlek noktalarından olan Kıbrıs Meydanı'nda kaldırım üzerinde bulunan bir ağacın altında bayan çantası olduğu görüldü.

Şüpheli görülen çanta sonrası polis ekiplerine haber verildi.

Kısa zamanda şüpheli çantanın olduğu alana gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı kontrollü bir şekilde çantayı imha etti. Yapılan kontrolde çantanın boş olduğu belirlendi.